Nog maar ruim een op de drie nieuwe wagens is diesel

Het zijn vooral de particulieren die de dieselwagen afgezworen hebben. Er werden tijdens de eerste elf maanden van dit jaar 43.331 nieuwe dieselwagens ingeschreven door particulieren, tegenover 65.451 in 2017. Op de particuliere markt werden dit jaar tot en met november 192.105 nieuwe benzinewagens ingeschreven, tegenover 168.289 vorig jaar.

Ook bij de bedrijfswagens neemt de populariteit van de dieselwagen af, maar worden er wel nog steeds meer diesels dan bezines verkocht. Bij de bedrijfswagens in leasing bijvoorbeeld werden tijdens de eerste elf maanden van dit jaar 85.017 dieselwagens ingeschreven (106.871 in 2017) en 49.499 benzinewagens (31.548 in 2017).

Het is vooral de benzinewagen die kan profiteren van de achteruitgang van de dieselwagen. Het marktaandeel van de volledig elektrische wagen en de auto op aardgas blijft voorlopig erg klein. Zo werden er 3.305 nieuwe elektrische wagens ingeschreven tot en met november, tegenover 2.412 in 2017. De elektrische wagen is daarmee goed voor een marktaandeel van 0,63 procent. Daarnaast werden er dit jaar tot dusver 3.866 nieuwe wagens op aardgas ingeschreven (2.328 in 2017), goed voor een marktaandeel van 0,73 procent.

Tot slot blijkt de hybridewagen met benzine ondertussen wel een marktaandeel van 4,29 procent te veroveren, goed voor 22.574 wagens tot dusver dit jaar. Die categorie is vooral voor rekening van marktleider Toyota. De Japanse autoreus hekelt evenwel dat de jaarlijkse rijtaks en de taks op inverkeerstelling voor zo'n hybridewagen van bijvoorbeeld zijn modellen Yaris of Auris in Wallonië en Brussel hoger zijn dan voor dezelfde wagens met diesel- of benzinemotor. In Vlaanderen is de taks op inverkeerstelling gunstiger voor zo'n hybridewagen, maar is de jaarlijkse rijtaks nog steeds hoger dan voor een gelijkaardige benzinewagen.(Belga)