Nog een trofee voor Bibendum

Advertising Week, en tal van internationale verenigingen over marketing, branding en reclame in de Verenigde Staten hebben in New York de Millennium Icon of the Year Award toegekend aan het beroemde Michelin-mannetje. Deze prestigieuze prijs is een eerbetoon voor de 110.000 medewerkers van Michelin wereldwijd. De onderscheiding komt op een moment dat de Michelin mascotte zijn 120ste verjaardag viert. Bibendum dankt zijn naam aan het Latijnse werkwoord "bibere", wat "drinken" betekent. In 1893 luidde de slogan van de fabrikant uit Clermont-Ferrand "de Michelin-band drinkt het obstakel", voorafgegaan door het Latijnse woord "nunc est bibendum" ("nu moet je drinken"). De Michelin mascotte werd in 1898 ontworpen door illutrator O'Galop en is veel meer dan alleen een reclame-embleem. "Dit levende personage staat symbool voor de Michelin-groep met zijn waarden, verplichtingen en missies. Als mascotte voor een betere mobiliteit ondersteunt Bibendum weggebruikers in hun verplaatsingen", zegt Adeline Challon-Kemoun, directeur van de Michelin-groep en verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling, communicatie en public relations. Dankzij de wereldwijde bekendheid en de positieve gevoelens die Bibendum uitstraalt, heeft deze mascotte er mee voor gezorgd dat Michelin 11de staat op de ranglijst van het Reputation Institute. (Belga)