Nissan geeft deze lente de X-Trail een update en de gezinscrossover krijgt ook nieuwe motoren.

Er is keuze uit benzine- of dieselmotoren, een handgeschakelde of automatische (X-tronic) versnellingsbak op dCi 150 en de gerobotiseerde DCT7 transmissie voor de DiG-T 160. Verder is de X-Trail leverbaar als voorwielaandrijver of met een intelligente vierwielaandrijving. De X-Trail voldoet op die manier aan ieders behoeften en is bovendien beschikbaar met 5 of met 7 zitplaatsen.

De nieuwe dCi 150 motor heeft een cilinderinhoud van 1,7 liter en is sinds kort ook beschikbar in de compactere Nissan Qashqai en levert een vermogen van 150 pk en 340 Nm aan koppel. Hij is duidelijk krachtiger dan de dCi 130 die hij vervangt en voldoet aan de Euro-6D Temp norm. Hij wordt beademd door een turbo met variabele geometrie, een oliepomp met een variabele capaciteit, een beter EGR-systeem en een efficiëntere intercooler.

Ook het gamma benzinemotoren evolueert. Het DiG-T 160-blok - dat onlangs eveneens in de Qashqai werd gelanceerd - is tevens beschikbaar voor de Nissan X-Trail. Deze motor wordt uitsluitend geleverd met voorwielaandrijving en wordt gecombineerd met een automatische DCT-versnellingsbak met met dubbele koppeling. De Nissan X-Trail is al sinds eind maart bestelbaar met zijn vernieuwde motoren. De basisprijs bedraagt 30.640 euro.(Belga)