Nissan legt de laatste hand aan de Ariya, een - naar eigen zeggen - crossover-model met de looks van een SUV dat uitsluitend met een 100% elektrische aandrijving op de markt komt.

Nissan hecht bij de ontwikkeling van dit nieuwe model bijzonder veel aandacht aan de aerodynamische vormgeving en belooft een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,29 (Cd-waarde). Die stroomlijn is bijzonder belangrijk om het energieverbruik van een auto te verminderen. Immers, hoe lager de weestand om een voertuig in beweging te brengen (acceleratie) of een snelheid in stand te houden (uitbollen), hoe lager het verbruik.

Dat is met name interessant voor een SUV (of crossover-) model omdat dit type voertuig hoger is, een groter frontaal oppervlak heeft en om die reden meer energie verbruikt. Door het koetswerk en bij uitbreiding de bodem (vlak en gesloten) van de wagen te verbeteren, daalt het verbruik en smoort men ook de groeiende kritiek op deze minder energievriendelijke - maar bijzonder populaire - koetswerkvorm.

Voor een elektrisch aangedreven model is deze stroomlijn niet alleen cruciaal omwille van het lagere verbruik, ook de actieradius is recht evenredig met de energiehonger van het voertuig. Bij een elektrische auto is dit nog belangrijker omdat men (geholpen door het hogere gewicht door de batterij) langer kan uitbollen en ook dan maakt de aerodynamica het verschil. Nissan belooft een rijbereik van 500 km met één batterijlading.

