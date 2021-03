Nissan wil het zonnepark van de productiesite in het Britse Sunderland aanzienlijk uitbreiden. De capaciteit moet maal drie. De productie moet zo CO2-neutraal mogelijk verlopen.

Nissan gelooft weer in de toekomst van de productiesite van Sunderland nu er een akkoord is met Europa in het post-Brexit-tijdperk. Nissan wil nu meer dan 37.000 bijkomende zonnepanelen installeren op en rond de site. Met die technologie zal het aandeel hernieuwbare energie groeien tot 20% van de volledige stroomvraag.

In deze fabriek bouwt Nissan onder meer de Leaf en de Qashqai die op de Europese markten worden verkocht. Met de extra energie wil Nissan in de eerste plaats een statement maken door de elektrische Leaf volledig CO2-neutraal te assembleren.

Nissan plant tegen 2050 alle activiteiten CO2-neutraal te realiseren. Vanaf 2030 zal elk nieuw model op de belangrijkste markten ook met een 100% elektrische aandrijving beschikbaar zijn.

Wat Sunderland betreft, nam het merk al in 2005 de eerste 10 windturbines in gebruik met een gezamenlijk vermogen van 6,6 MW, in 2016 volgde er een zonnepark van 4,75 MW en de bijkomende zonnepanelen die zijn gepland, leveren 20 MW zodat Nissan in totaal 32 MW stroom per jaar zal opwekken op de Britse site.

