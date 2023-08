Nissan verkocht al 1 miljoen elektrische auto’s

Nissan was in 2010 een pionier op de markt van elektrische auto’s met de Leaf. Intussen heeft het Japanse merk al 1 miljoen EV’s verkocht.

In Europa staan we voor de grote doorbraak van de elektrische auto die in de hand wordt gewerkt door het verbod op de verkoop van thermische modellen vanaf 2035. Een van de pioniers op de markt van elektrische auto’s was Nissan met de Leaf die in 2010 is gelanceerd.

Deze hatchback werd al gauw een referentie op deze nieuwe markt en ging zeer vlot de deur uit bij de Nissanverdelers uit. Intussen werden al 650.000 Leafs verkocht. Daarnaast bestaat het elektrische aanbod uit de e-NV200, de elektrische versie van het Townstar busje (dat nauw verwant is met de Renault Kangoo), de Ariya crossover en de kleine Sakura stadswagen.

Vooral Europa

Van de 1 miljoen geproduceerde elektrische Nissans werd ruim een derde in Europa (320.000 stuks) afgezet. Dat is aanzienlijk meer dan de verkochte volumes in Japan (230.000), China (230.000) en de Verenigde Staten (210.000). Ook bij Nissan schakelt de elektrificatie binnenkort een versnelling hoger, want tegen 2030 wil het Japanse merk 19 nieuwe, volledig elektrische modellen op de markt brengen.