Nissan Townstar groeit

Nissan bouwt het gamma van de Townstar-bestelwagen uit met een verlengde versie. De extra centimeters zijn tussen de assen gevonden zodat de laadcapaciteit van dit elektrische werkpaard stijgt tot 4,9 m3.

Met de Townstar L2 vergroot Nissan niet alleen de afmetingen maar ook de mogelijkheden van deze compacte bestelwagen. Met een lengte van 4,91 meter blijft de wagen in een stedelijke omgeving perfect bruikbaar maar de laadmogelijkheden gaan er danig op vooruit. Via de zijdelingse schuifdeur met een laadopening van 83,1 cm kan een europallet binnen. De wagen biedt een laadvermogen van 800 kg en kan een (geremde) aanhangwagen tot 1.500 kg trekken.

Beproefde aandrijving

De elektrische aandrijving blijft behouden en is uiteraard dezelfde als die van Renault in de vergelijkbare Kangoo. De elektromotor levert 90 kW en een trekkracht van 245 Nm. Dankzij de batterij met een capaciteit van 45 kW haalt deze bestelwagen een rijbereik tot 275 km. Wanneer de wagen enkel in de stad wordt gebruikt (en de maximumsnelheid laag blijft) zou volgens de constructeur een batterijlading zelfs 389 km ver geraken.

Opladen gebeurt ook efficiënt. Er is de keuze tussen een AC-lader met een vermogen tot 22 kW en daarnaast een DC-laadpoort om onderweg via de snellader te werken. Uiteraard biedt Nissan ook nog conventioneel gemotoriseerde bestelwagentjes met thermische aandrijvingen.