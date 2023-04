Nissan Townstar aan de stekker

Nissan lanceert een elektrische versie van de Townstar Combi. De handige en vooral ruime ‘ludospace’ kwam eind 2022 op de markt met een 1,3 liter benzinemotor.

De Townstar Combi is aan de basis het compacte bestelwagentje in het bedrijfswagengamma van de Japanse constructeur. Een dergelijk model, voorzien van een achterbank en wat extra uitrusting, noemen we een ludospace en scoort vaak bij gezinnen omdat die wagentjes ondanks hun aantrekkelijke prijs een geweldig veel plaats en een riante koffer bieden. De Townstar is daarop geen uitzondering, al zijn de prijzen ook in dit segment gestegen want de Townstar met de 1,3 benzinemotor (130 pk) betaal je 28.850 euro.

15.000 euro duurder

De elektrische versie die vandaag wordt toegevoegd heeft een elektromotor die 122 pk levert en ook 1.500 kg mag slepen. Hij biedt eveneens 5 zitplaatsen en een koffer tot 850 liter. De batterij met een capaciteit van 45 kWh zit in de bodem geïntegreerd waardoor er geen binnenruimte of koffercapaciteit wordt opgeofferd. Met één laadbeurt komt de wagen (volgens de WLTP-meting) tot 285 km ver.

Nissan voorziet verschillende laadopties want via wisselstroom kan je aan een klassieke laadpaal of een wallbox aan een debiet van 22 kW (driefasig) laden. Wie onderweg wil snelladen, kan dat aan een laadvermogen van 80 kW waardoor je de batterij op ongeveer een half uur tot 80 % kan bijladen.

Met een vergelijkbare uitrusting is de elektrische variant – die overigens één op één de technologie van de Renault Kangoo overneemt – ruim 15.000 euro duurder dan de benzineversie. De Acenta basisversie kost immers 44.240 euro.