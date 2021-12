Naar aanleiding van de 35ste verjaardag van de Europese Nissan-fabriek in Sunderland, ontwikkelde Nissan een elektrische versie van de Bluebird, de eerste wagen die daar in 1986 van de montageband rolde.

Nissan doopte het project de Newbird en het gaat om een one-off met regenboogkleuren op basis van de Bluebird. Daarbij ruimde de klassieke benzinemotor plaats voor een volledig elektrische aandrijving die nauw verwant is met die van de Leaf. Die laatste vierde recent ook zijn tiende verjaardag en dat werd gevierd met een riant uitgeruste 'ten years edition'.

De Newbird is volledig omgebouwd en de batterij van 40 kWh werd opgesplitst in twee units die tussen de motor- en de kofferruimte zitten zodat de wagen ook over een prima gewichtsverdeling beschikt. De volledige aandrijflijn komt van de Leaf en levert 150 pk.

Pittig detail: de klassieke benzinemeter bleef behouden maar werd zodanig aangepast dat hij de batterijlading aangeeft. Laden kan via een klassieke AC-connector en de omvormer kan een laadvermogen tot 6,6 kW aan.

De ombouw gebeurde niet bij Nissan zelf, maar bij Kinghorn Electric Vehicles, een klein familiebedrijf op een steenworp van Sunderland dat zich voornamelijk bezighoudt met het ombouwen van classic cars naar elektro-aandrijving. Daarvoor gebruikt het bedrijf vooral onderdelen (motoren, omvormers en batterijen) van gebruikte Nissan Leaf-modellen.

In Sunderland liepen in de voorbije decennia 10,5 miljoen voertuigen van de band. Op dit ogenblik wordt er onder andere de Europese versie van de Leaf geassembleerd.

Nissan doopte het project de Newbird en het gaat om een one-off met regenboogkleuren op basis van de Bluebird. Daarbij ruimde de klassieke benzinemotor plaats voor een volledig elektrische aandrijving die nauw verwant is met die van de Leaf. Die laatste vierde recent ook zijn tiende verjaardag en dat werd gevierd met een riant uitgeruste 'ten years edition'. De Newbird is volledig omgebouwd en de batterij van 40 kWh werd opgesplitst in twee units die tussen de motor- en de kofferruimte zitten zodat de wagen ook over een prima gewichtsverdeling beschikt. De volledige aandrijflijn komt van de Leaf en levert 150 pk.Pittig detail: de klassieke benzinemeter bleef behouden maar werd zodanig aangepast dat hij de batterijlading aangeeft. Laden kan via een klassieke AC-connector en de omvormer kan een laadvermogen tot 6,6 kW aan. De ombouw gebeurde niet bij Nissan zelf, maar bij Kinghorn Electric Vehicles, een klein familiebedrijf op een steenworp van Sunderland dat zich voornamelijk bezighoudt met het ombouwen van classic cars naar elektro-aandrijving. Daarvoor gebruikt het bedrijf vooral onderdelen (motoren, omvormers en batterijen) van gebruikte Nissan Leaf-modellen. In Sunderland liepen in de voorbije decennia 10,5 miljoen voertuigen van de band. Op dit ogenblik wordt er onder andere de Europese versie van de Leaf geassembleerd.