Nissan toont in Genève de IMQ conceptcar

De concept is te zien op het Internationale Autosalon van Genève en "combineert op harmonieuze wijze Japanse traditie met geavanceerde technologie gericht op de mens", stelt Nissan. Het bevat de nieuwste innovaties zoals Nissan Intelligent Mobility, de visie van het merk op de toekomst van het automobiliteit. Het hart van de IMQ is de nieuwe generatie van e-Power, motorisaties. Dat zijn elektrische motoren in combinatie met een 1,5 turbomotor op benzine die als range extender wordt gebruikt.

De elektromotor zorgt voor de rechtstreekse aandrijving en werd ontwikkeld met behulp van de e-Power technologie. Die is nu al beschikbaar is op de Nissan Note en de Serena, die zeer populair zijn in Japan. De IMQ levert een systeemvermogen van 250 kW en een koppel van 700 Nm. Dit hoge vermogen wordt via diverse motoren over de vier wielen verdeeld zodat elk wiel nauwkeurig kan worden aangestuurd, wat vooral voordelen biedt op een gladde ondergrond zoals sneeuw.

De IMQ geeft al een voorproefje van de toekomstige Nissan-technologie. Deze conceptwagen is ook uitgerust met het ProPilot Driver Assistance System van Nissan, dat meer mogelijkheden biedt qua autonome aandrijving. Tot slot biedt de wagen de Nissan Invisible-to-Visible technologie die in januari 2019 op de CES beurs in Las Vegas werd onthuld.(Belga)