Begin september onthult Nissan de tweede generatie van de Juke. In afwachting daarvan tonen de Japanners al een teaserbeeld van de silhouet van de populaire compacte SUV.

Het blijft dus nog even gissen hoe de nieuwe Juke er exact zal uitzien. Uit de eerste informatie blijkt dat het voorkomen van de kleine SUV wat minder extreem zal worden en dat hij ook een beetje ruimer wordt. Het klinkt allemaal veelbelovend voor dit Nissan-model dat bijna 10 jaar geleden een pionier was in het nieuwe B-SUV-segment en in die periode ruim 1 miljoen kopers vond. Intussen groeide het aantal concurrenten gestaag en nam ook de marktomvang sterk toe, zodat een reactie noodzakelijk was om de marktpositie te behouden.

Voor de tweede generatie van de Juke kiest Nissan voor een minder polariserend design, meer in de lijn van de recente modellen, maar nog steeds met dubbele koplampen. Ook het interieur werd duchtig hertekend en pakt uit met tal van nieuwe geconnecteerde multimediatoepassingen. Wat de aandrijving betreft, zou er naast de benzinemotor ook een hybride variant komen. Meer details volgen bij de onthulling begin september. Tegen het eind van dit jaar staat de nieuwe Juke bij de Nissan-verdelers te blinken.(Belga)