Nissan onthult een 100% elektrische concept car van een hulpverleningsvoertuig dat na natuurrampen of extreem weer voor een mobiele stroomtoevoer kan zorgen.

Het prototype luistert naar de naam Re-Leaf en is gebaseerd op de bekende Nissan Leaf elektrische personenauto. Dit voertuig is voorzien van enkele aanpassingen om ook over onherbergzame wegen te kunnen rijden en heeft weerbestendige stopcontacten aan de buitenzijde om apparatuur van 110-230 V van stroom te voorzien vanuit de hoogvoltage lithium-ionbatterij. De Re-Leaf kan naar het middelpunt van een rampgebied worden gereden en daar dienstdoen als volledig mobiele stroomtoevoer om de hulpverlening te ondersteunen. Het geïntegreerde energiemanagementsysteem kan zowel medische, communicatie-, verlichting- als andere levensreddende uitrusting van stroom voorzien.

Natuurrampen zijn trouwens de grootste oorzaak van stroomuitval. Een World Bank-verslag uit 2019 toonde aan dat aardbevingen en klimaatverandering 37% van de stroomuitvallen in Europa tussen 2000 en 2017 hebben veroorzaakt. In dezelfde periode zorgde dit in de VS voor 44% van de stroomuitvallen. Wanneer een ramp plaatsvindt, duurt het afhankelijk van de schade gemiddeld 24 tot 48 uur voordat de stroomvoorziening weer is hersteld. In die periode kunnen elektrische voertuigen worden ingezet om een mobiele noodstroomtoevoer zonder uitstoot te bieden.

De Re-Leaf is ontwikkeld om het potentieel van elektrische voertuigen bij rampbestrijding aan te tonen. Hoewel de auto nog maar een werkend concept is, is de technologie klaar om in de realiteit te gebruiken. In Japan heeft Nissan de Leaf sinds 2011 gebruikt om noodstroom en vervoer te bieden na natuurrampen.(Belga)

