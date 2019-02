Nissan Qashqai N-Motion gaat premium

Dit bijkomende N-Motion afwerkingsniveau is gebaseerd op de bestaande N-Connecta maar er worden enkele updates doorgevoerd. Het koetswerk wordt geleverd in grijze lak en er worden beschermpanelen voorzien onder de voor- en de achterbumper.

Er komt ook een bijzondere afwerking voor de spiegelkappen en de dakrails. Verder voorziet de constructeur unieke 19-duimsvelgen die deze Qashqai meer uitstraling geven. Ook het interieur werd verfijnd zodat de Qashqai de kloof dicht met premiumproducten. De hertekende stoelen krijgen oranjekleurige elementen en contrasterende stiknaden.

De Qashqai maakt ook gebruik van het recent gelanceerde NissanConnect infotainmentsysteem dat ook stembediening, online zoekfuncties, Find My Car, enz biedt. Apple CarPlay et Android Auto worden standaard voorzien. De extra uitrusting van de N-Motion versie biedt een klantenvoordeel van 1.250 euro en deze versie is beschikbaar met de 1.3 liter benzinemotor.(Belga)