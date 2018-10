Nissan Qashqai evolueert

De Nissan Qashqai is voortaan leverbaar met een nieuwe 1.3 liter benzinemotor die 140 of 160 pk levert. Hij is beschikbaar met een manuele zesversnellingsbak of een gloednieuwe DCT zeventrapsautomaat met dubbele koppeling in combinatie met voorwielaandrijving. Het is de eerste keer dat een DCT-versnellingsbak in een Nissan volumemodel wordt gebruikt. Binnenin werd het infotainmentsysteem van Nissan danig verbeterd. Het nieuwe NissanConnect systeem werd vooral gebruiksvriendelijker.

Ook de smartphone wordt veel beter geïntegreerd en software-updates voor de navigatiekaart kunnen makkelijk online worden gedownload. Apple CarPlay en Android Auto zijn standaard op alle versies behalve op het Visia-instapmodel. Gebruikers worden aangemoedigd om een gloednieuwe app (Door to Door Navigation) op hun smartphone te installeren zodat het systeem nog accurater werkt. Het nieuwe NissanConnect systeem gebruikt bovendien TomTom Premium Traffic technologie. Die biedt bijzonder nauwkeurige realtime verkeersinformatie om de reistijd te beperken.(Belga)