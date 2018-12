Nissan Patrol wordt 35

Sommige modellen zijn cruciaal in de geschiedenis van een merk en dat is ook het geval met de Patrol. Dat was in 1983 de eerste Nissan die in Europa werd geproduceerd in het Spaanse Barcelona. De Patrol groeide uit tot één van de meest gewaardeerde 4x4-modellen binnen zijn segment. Tot in 2001 werden 196.000 exemplaren gebouwd in de Spaanse productiesite, zodat deze fabriek veel expertise had op vlak van zware bedrijfsvoertuigen. Toen de Patrol niet langer in in de fabriek van Zona Franca werd geassembleerd, maakte hij plaats voor andere SUV's en bestelwagens zoals de Terrano II, de Pathfinder en vervolgens de Navara. Momenteel rolt er ook Renault Alaskan en Mercedes X-Klasse van de band. In 1988 was één op de twee verkochte Nissan SUV's een Patrol, en het model had op de Spaanse markt een marktaandeel van 52%. In 1987 nam het model zelfs mee aan de legendarische Parijs-Dakar rallyraid met de bekende 'Fanta Limón'-versie.(Belga)