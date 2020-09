Deze fraaie sportcoupé is niet alleen een eerbetoon aan 50 jaar Z-sportcoupés van Nissan, maar toont ook dat het merk weldra een nieuwe generatie van de legendarische Z-sportauto zal introduceren.

Nissan onthulde de Z Proto tijdens een virtueel evenement dat over de hele wereld werd uitgezonden vanuit het Nissan-paviljoen in Yokohama. De nieuwe sportcoupé werd trouwens volledig door een designteam in Japan ontwikkeld. De auto heeft een fris, aantrekkelijk uiterlijk dat respect uitstraalt voor de originele Z. De wagen is gespoten in een felgele parelmoerlak, als eerbetoon aan een populaire kleur van zowel de eerste generatie Z (S30) als de 300ZX (Z32), in combinatie met een zwart dak. De vorm van de motorkap en de enigszins gekantelde, druppelvormige ledkoplampen verwijzen onmiskenbaar naar de originele Z. De afmetingen van het rechthoekige radiatorrooster zijn dan weer vergelijkbaar met die van de huidige Nissan 370Z, terwijl de toevoeging van ovale radiatorvinnen voor een moderne look zorgt. Voor de aandrijving zorgt een V6 twinturbo-benzinemotor met een handgeschakelde zesversnellingsbak die met sterke prestaties het sportieve karakter van de sportcoupé moet waarmaken. De lancering van de nieuwe Nissan Z wordt in de loop van 2021 verwacht. (Belga)

Nissan onthulde de Z Proto tijdens een virtueel evenement dat over de hele wereld werd uitgezonden vanuit het Nissan-paviljoen in Yokohama. De nieuwe sportcoupé werd trouwens volledig door een designteam in Japan ontwikkeld. De auto heeft een fris, aantrekkelijk uiterlijk dat respect uitstraalt voor de originele Z. De wagen is gespoten in een felgele parelmoerlak, als eerbetoon aan een populaire kleur van zowel de eerste generatie Z (S30) als de 300ZX (Z32), in combinatie met een zwart dak. De vorm van de motorkap en de enigszins gekantelde, druppelvormige ledkoplampen verwijzen onmiskenbaar naar de originele Z. De afmetingen van het rechthoekige radiatorrooster zijn dan weer vergelijkbaar met die van de huidige Nissan 370Z, terwijl de toevoeging van ovale radiatorvinnen voor een moderne look zorgt. Voor de aandrijving zorgt een V6 twinturbo-benzinemotor met een handgeschakelde zesversnellingsbak die met sterke prestaties het sportieve karakter van de sportcoupé moet waarmaken. De lancering van de nieuwe Nissan Z wordt in de loop van 2021 verwacht. (Belga)