Nissan nam zijn Navara pick-up nog eens onder handen om te voldoen aan de Euro 6d-Temp emissienormen, enkele technische details bij te schaven en de uitrusting verder uit te breiden.

De strengere emissienormen noodzaken de constructeurs om hun bestaande modellen regelmatig een technische update te geven. Bij Nissan bogen de technici zich daarom nog eens over de 2.3 dCi, die in versies met 163 of 190 pk leverbaar is. De montage van een dubbele turbo, tal van interne aanpassingen en een gewijzigde motorsturing zorgen ervoor dat de turbodiesel zuiniger en efficiënter functioneert zonder aan prestaties in te boeten. Meteen voorzag Nissan ook een nieuwe handgeschakelde zesversnellingsbak en gaf de zeventrapsautomaat een update voor vlottere gangwissels.

Verder is de multilinkophanging voortaan op alle varianten verkrijgbaar, neemt het laadvermogen met 95 kilogram toe en werden grotere schijven rondom voorzien. Tenslotte werd de uitrusting verder uitgebreid met als belangrijkste item een vernieuwd inftotainmentsysteem dat compatibel is met Apple CarPlay en Android Auto.(Belga)