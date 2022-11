Nissan Micra zwaait af

Nissan schrapt zijn compacte Micra uit het gamma. De assemblagelijn van dit model dat in de Franse (Renault-)site van Flins wordt gebouwd, ligt eind 2022 stil.

Het ziet er dus naar uit dat Nissan de levering van zijn meest compacte (en betaalbare) model op zeer korte termijn zal staken. Dat is erg vroeg voor een model dat in de lente van 2017 werd gelanceerd en statistisch gezien slechts aan een eerste facelift toe moet zijn. De productiestop heeft uiteraard een economische achtergrond, want constructeurs verkopen minder voertuigen en willen vooral duurdere modellen aan de man of de vrouw brengen om hun operationele marge te handhaven.

Om diezelfde reden viel enkele weken geleden ook al het doek voor de Ford Fiesta, die in hetzelfde B-segment van compacte en betaalbare stadswagentjes past. De eerste generatie Micra kwam in 1984 op de markt. Vooral de derde generatie met de guitige snuit had uitgesproken ronde vormen, wat hem een vrouwelijke uitstraling gaf. De latere modellen en ook de uittredende vijfde generatie oogden dan weer strakker.

Ontmantelen

Met het verdwijnen van de Micra speelt nog wat anders. De Micra wordt gebouwd in de Franse Renault-fabriek van Flins, de oudste productiesite van de Franse constructeur. Daar rolt ook de volledig elektrisch aangedreven Renault Zoë van de band. Renault wil er nu duurzame projecten opstarten waarbij jonge modellen met een verbrandingsmotor worden omgebouwd tot volledig elektrische wagens.

Er zullen ook auto’s worden ontmanteld met het oog op het hergebruik van onderdelen. Dat geldt ook voor afgeschreven batterijen van elektrische auto’s die op de nieuwe locatie zullen worden getransformeerd tot batterijen voor statische toepassingen (zoals thuisbatterijen).