De Nissan Leaf Nismo RC, een 100 % elektrische racewagen, maakte onlangs zijn Europees debuut op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia (Spanje).

Nissan heeft zijn expertise op het vlak van elektrische voertuigen en zijn autosportervaring verenigd in de Leaf Nismo RC. De nieuwste versie van deze elektrische racewagen is voorzien van vierwielaandrijving en levert ruim twee keer zo veel vermogen en koppel als de vorige generatie uit 2011, die gebaseerd was op de eerste generatie Leaf. De Leaf Nismo RC levert een vermogen van 237 kW (322 pk) en 640 Nm koppel dat direct vanaf stilstand beschikbaar is. Daarmee accelereert de bolide in slechts 3,4 seconden van 0 naar 100 km/u.

De nieuwe Leaf Nismo RC is niet alleen gebouwd voor de show. Het model fungeert ook als testvoertuig voor de ontwikkeling van toekomstige technologie en om het potentieel van Nissans aandrijftechniek verder te vergroten. In deze wagen worden de mogelijkheden van een aandrijflijn met twee elektromotoren en vierwielaandrijving onderzocht. (Belga)

