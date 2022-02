Nissan frist zijn Leaf op met uitgebreidere uitrustingsmogelijkheden en een vernieuwd logo. Met deze Japanse wagen kan je al elektrisch rijden vanaf 34.070 euro.

De tweede generatie van de Nissan Leaf is al sinds 2017 op de markt en werd voor het modeljaar 2022 lichtjes bijgewerkt, in afwachting van de derde generatie die in 2025 wordt aangekondigd. De aanpassingen zijn eerder subtiel met minimale aanpassingen aan de lichtblokken en de bumpers en het debuut van het nieuwe merklogo op het koetswerk. Verder werd het kleurengamma verder uitgebreid met enkele nieuwe tinten en zijn er ook nieuwe velgdesigns verkrijgbaar.

De Leaf onderging lichte retouches © GF

Geavanceerde Pro Pilot

Interessanter is dat de Leaf voortaan is uitgerust met de recentste versie van de Pro Pilot technologie. Daarmee kan je semi-autonoom rijden op de snelweg dankzij een adapatieve cruise control en blijft one-pedal-driving nog steeds mogelijk. Daarnaast kreeg ook het geconnecteerde Nissan Connect infotainmentsysteem een upgrade. Het is compatibel met Android Auto en Apple Car Play en laat ook een verbinding toe met de Amazon Alexa interface.

De vernieuwde Nissan Leaf is verkrijgbaar met een batterijpakket van 62 kWh dat een rijbereik van 385 km (WLTP) biedt of een kleinere accu van 40 kWh waarmee je 275 km ver raakt op één lading. De basisprijs bedraagt 34.070 euro in België.

De Leaf krijgt de recentste versie van het Nissan Connect infotainmentsysteem © GF

