Elektrische auto's zijn een stuk stiller dan hun klassieke soortgenoten. Bij lage snelheden is het afrolgeluid van de banden zelfs zo laag dat EV's andere weggebruikers verrassen omdat ze de wagen niet horen naderen. Daarom bedacht Nissan Canto.

Om naderende voertuigen toch hoorbaar te maken, verplicht Europa de autoconstructeurs om de EV's bij lage snelheid een digitaal geluid (AVAS of Acoustic Vehicle Alerting System) te laten produceren en zo de andere weggebruiker attent te maken op hun aanwezigheid. Nissan heeft van de nood een deugd gemaakt en ontwikkelde een specifieke Nissan-sound voor de elektrisch aangedreven Leaf van modeljaar 2021 die vanaf nu zal worden geleverd. Op die manier wil de wagen zich auditief onderscheiden van andere EV's. De Nissan-geluidsingenieurs gingen aan de slag om een herkenbaar geluid te 'componeren' dat aangenaam is in het straatbeeld en ook voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften zodat het andere weggebruikers voldoende waarschuwt zonder hen te laten schrikken. Het geluid heet Canto en wordt automatisch geactiveerd tot een snelheid van 30 km/u. Niet alleen de Leaf maar ook alle andere toekomstige elektrisch aangedreven Nissan-modellen zullen met Canto worden uitgerust.