Nissan Leaf haalt record van 400.000 units

De eerste Nissan Leaf kam in 2010 op de markt en het was - naast de Renault Zoe - één van de weinige betaalbare elektrische modellen. Hoewel betaalbaar uiteraard relatief is, want een vergelijkbaar model uit het C-segment met een thermische motorisatie was en is ruim een derde beterkoop.

De eerste klanten waren de zogenaamde "early adopters" die op zoek waren naar een vernieuwende, groenere mobiliteit. Vandaag kennen we de tweede generatie Leaf die eind 2017 op de markt kwam en Nissan biedt steeds meer mogelijkheden en vooral een grotere actieradius met dank aan de grotere batterij. De tweede generatie kan je ook met één pedaal bedienen, omdat de remfunctie in het gaspedaal werd geïntegreerd. Wanneer men het gaspedaal lost, zal de wagen automatisch afremmen met het oog op energierecuperatie. Door het gaspedaal dociel te bedienen en slechts gedeeltelijk te lossen, kan je uiteraard ook gewoon uitbollen.

De batterijen uit de eerste generatie Leaf-modellen die vandaag stilaan aan vervanging toe zijn, worden inmiddels gebruikt in andere toepassingen. Dergelijke accu's zijn nog perfect bruikbaar als thuisbatterij om bijvoorbeeld de elektriciteit die door zonnepanelen wordt opgewekt, op te slaan.(Belga)