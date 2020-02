De elektrische Nissan Leaf krijgt met 'Dream Drive' de primeur van het eerste automobiel 'slaapliedje' dat baby's in slaap brengt met rustgevende geluiden gebaseerd op een verbrandingsmotor.

Uit onderzoek blijkt dat het monotone geluid van een verbrandingsmotor zeer rustgevend is voor baby's die daarmee al snel in slaap vallen. Vandaar dat jonge ouders al eens een autoritje maken met hun huilende spruit in de hoop dat hij zo eindelijk naar dromenland zal vertrekken. In dat kader lanceert Nissan nu het slaapliedje 'Dream Drive' en wordt daarmee het eerste automerk dat ook als artiest te beluisteren is.

Nissan komt zo ouders met kleine kinderen die vaak de slaap niet kunnen vatten tegemoet, want voortaan kunnen zij zonder schuldgevoel over hun CO2-emissie hun kleintje toch in slaap wiegen met een ritje in de auto met Dream Driving. 's Werelds eerste emissievrije automobiele 'slaapliedje' werd ontwikkeld door ingenieurs van Nissan in samenwerking met Sound Designer en slaapcoach Tom Middleton en bootst de rustgevende geluiden van een draaiende verbrandingsmotor na, waarbij kleine kinderen gegarandeerd in slaap vallen. Maar dan zonder het gebruik van een verbrandingsmotor en dus lokaal CO2-emissievrij in een elektrische Nissan Leaf.

Nissan vroeg zich af waarom ouders juist de auto nemen en ontdekte dat 70% van hen denkt dat de bewegingen van de rijdende auto hun kind in slaap wiegen. Het zijn echter vooral de rustgevende geluidsfrequenties van de verbrandingsmotor die ervoor zorgen dat het kind in de rijdende auto in slaap valt.

Nissan Leaf Dream Drive bevat vijf nummers van drie minuten die in combinatie met de geavanceerde technologie in de volledig elektrische Leaf zeer doeltreffend zijn om kinderen in slaap te sussen. Ouders kunnen hun smartphone verbinden met hun Leaf via Apple CarPlay en genieten van de slaapmuziek via onder andere Spotify en YouTube: https://lifetracks.lnk.to/NissanLEAFDreamDrive.(Belga)

