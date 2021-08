Nissan brengt de zevende generatie van zijn iconische sportwagen op de markt. Maar jammer genoeg komt de nieuwe Z niet naar Europa door de hier te strenge uitstootnormen.

Nissan bouwde zijn sportieve reputatie in grote mate op met de Z waarvan het eerste model - de 240Z - in de jaren zeventig op de markt kwam. Over de generaties heen wist deze sportwagen de liefhebbers te overtuigen met een stoere stijl en sterke prestaties.

De laatste in het rijtje - de 370Z - werd in 2008 gelanceerd en ging in 2020 weer uit productie. Dan was het even wachten en werd zelfs gevreesd dat de Z-story misschien definitief ten einde was. Maar gelukkig kwam er vorig jaar de verlossende bevestiging dat er zeker een opvolger kwam. Dat werd de Z dit keer zonder toevoegsel.

Een nieuwe generatie met nostalgische trekjes. © GF

Ook het nieuwe model houdt het bij een cocktail die al generaties lang een succes bleek: een ranke, sportieve lijn en een pittige motor die vlotte prestaties verzekert. En tal van designelementen vormen een knipoog naar de eerste 240Z met geslaagde lichte retrolook als resultaat.

V6-biturbo met 400 pk

Minstens even belangrijk is dat er weer een zeer potente krachtbron onder het koetswerk schuilt. Dat is een 3 liter V6 voorzien van twee turbo's die 400 pk en 475 Nm produceert. Hij wordt standaard aan de manuele zesbak met lanceercontrole gekoppeld, maar is optioneel ook met een 9-trapsautomaat leverbaar.

Dit model is ook een stuk lichter door het intensieve gebruik van aluminium voor het koetswerk en de ophanging. Exacte specificaties gaf Nissan nog niet vrij, maar het merk wou wel al kwijt dat de nieuwe Z beduidend sneller en ook veel dynamischer dan zijn voorganger zal zijn.

Normaal komt de nieuwe Nissan Z niet naar Europa. © GF

Dat is het goede nieuws maar minder prettig is dat de nieuwe Z normaal gezien niet naar Europa komt en voorbehouden blijft voor de Aziatische en Noord-Amerikaanse markten. Nissan haalt als voornaamste reden aan dat de uitstootnormen in Europa te streng zijn om zo'n type sportwagen succesvol en rendabel op de markt te brengen. Wat jammer is voor de sportwagenliefhebbers in onze contreien.

Nissan bouwde zijn sportieve reputatie in grote mate op met de Z waarvan het eerste model - de 240Z - in de jaren zeventig op de markt kwam. Over de generaties heen wist deze sportwagen de liefhebbers te overtuigen met een stoere stijl en sterke prestaties. De laatste in het rijtje - de 370Z - werd in 2008 gelanceerd en ging in 2020 weer uit productie. Dan was het even wachten en werd zelfs gevreesd dat de Z-story misschien definitief ten einde was. Maar gelukkig kwam er vorig jaar de verlossende bevestiging dat er zeker een opvolger kwam. Dat werd de Z dit keer zonder toevoegsel.Ook het nieuwe model houdt het bij een cocktail die al generaties lang een succes bleek: een ranke, sportieve lijn en een pittige motor die vlotte prestaties verzekert. En tal van designelementen vormen een knipoog naar de eerste 240Z met geslaagde lichte retrolook als resultaat.Minstens even belangrijk is dat er weer een zeer potente krachtbron onder het koetswerk schuilt. Dat is een 3 liter V6 voorzien van twee turbo's die 400 pk en 475 Nm produceert. Hij wordt standaard aan de manuele zesbak met lanceercontrole gekoppeld, maar is optioneel ook met een 9-trapsautomaat leverbaar.Dit model is ook een stuk lichter door het intensieve gebruik van aluminium voor het koetswerk en de ophanging. Exacte specificaties gaf Nissan nog niet vrij, maar het merk wou wel al kwijt dat de nieuwe Z beduidend sneller en ook veel dynamischer dan zijn voorganger zal zijn.Dat is het goede nieuws maar minder prettig is dat de nieuwe Z normaal gezien niet naar Europa komt en voorbehouden blijft voor de Aziatische en Noord-Amerikaanse markten. Nissan haalt als voornaamste reden aan dat de uitstootnormen in Europa te streng zijn om zo'n type sportwagen succesvol en rendabel op de markt te brengen. Wat jammer is voor de sportwagenliefhebbers in onze contreien.