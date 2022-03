Nissan breidt het beperkte motorenaanbod van de Juke uit met een zelfopladende hybride. Daarmee zakt de CO2-uitstoot tot 118 g/km.

Hoewel Nissan een pionier is van de elektrische auto met de Leaf, blijft de elektrificatie van sommige van zijn modellen verbazingwekkend achter. Zo beschikte de Juke tot hiertoe enkel over een 1 liter turbobenzinemotor van 114 pk. Daar komt nu eindelijk verandering in, want het Japanse voorziet binnenkort ook een hybride. Geen plug-in-versie, maar een zelfopladende hybride die volgens Nissan 25% krachtiger en 20% zuiniger is dan de huidige motorisatie.

Dankzij de hybride aandrijving presteert de Juke vinniger en zuiniger. © GF

Met dank aan Renault

Het gaat hier om de aandrijflijn die al dienstdoet in de Captur E-Tech Hybrid van zustermerk Renault. De Juke Hybrid combineert dus een 1.6-liter benzinemotor (94 pk), een elektromotor (49 pk) en een starter-alternator (20 pk), gekoppeld aan een automatische transmissie met klauwkoppelingen. Nissan plakte nog geen exact cijfer op het syteemvermogen, maar dat zal wellicht zo'n 140 pk bedragen. Ook over de prestatiecijfers werd nog niets gelost. Wel werd gemeld dat het verbruik ongeveer 4,3 l/100 km en de CO2-uitstoot 118 g/km zal bedragen. De batterij met een beperkte capaciteit van 1,2 kWh geeft een extra boost bij het wegrijden en laat 100% elektrische rijden toe tot 55 km/u over een zeer korte afstand.

Uiterlijk herken je de Nissan Juke Hybrid aan enkele specifieke items, zoals de gesloten actieve grille vooraan en de hertekende bumpers en velgen. Verder geeft het dashboard bijkomende informatie weer over de laadstatus van de hybride aandrijving en krimpt de koffer met 68 liter tot een nuttig laadvolume van 358 liter door de plaatsing van de batterij.

Nissan lanceert de Juke Hybrid tegen de zomer op de Belgische markt. Dan zal ook de prijs bekendgemaakt worden.

De Juke Hybrid herken je aan details als de actieve grille. © GD

Hoewel Nissan een pionier is van de elektrische auto met de Leaf, blijft de elektrificatie van sommige van zijn modellen verbazingwekkend achter. Zo beschikte de Juke tot hiertoe enkel over een 1 liter turbobenzinemotor van 114 pk. Daar komt nu eindelijk verandering in, want het Japanse voorziet binnenkort ook een hybride. Geen plug-in-versie, maar een zelfopladende hybride die volgens Nissan 25% krachtiger en 20% zuiniger is dan de huidige motorisatie.Het gaat hier om de aandrijflijn die al dienstdoet in de Captur E-Tech Hybrid van zustermerk Renault. De Juke Hybrid combineert dus een 1.6-liter benzinemotor (94 pk), een elektromotor (49 pk) en een starter-alternator (20 pk), gekoppeld aan een automatische transmissie met klauwkoppelingen. Nissan plakte nog geen exact cijfer op het syteemvermogen, maar dat zal wellicht zo'n 140 pk bedragen. Ook over de prestatiecijfers werd nog niets gelost. Wel werd gemeld dat het verbruik ongeveer 4,3 l/100 km en de CO2-uitstoot 118 g/km zal bedragen. De batterij met een beperkte capaciteit van 1,2 kWh geeft een extra boost bij het wegrijden en laat 100% elektrische rijden toe tot 55 km/u over een zeer korte afstand.Uiterlijk herken je de Nissan Juke Hybrid aan enkele specifieke items, zoals de gesloten actieve grille vooraan en de hertekende bumpers en velgen. Verder geeft het dashboard bijkomende informatie weer over de laadstatus van de hybride aandrijving en krimpt de koffer met 68 liter tot een nuttig laadvolume van 358 liter door de plaatsing van de batterij.Nissan lanceert de Juke Hybrid tegen de zomer op de Belgische markt. Dan zal ook de prijs bekendgemaakt worden.