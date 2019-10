Nissan lanceert vandaag de tweede generatie van de Juke en steekt een tandje bij, want het B crossover-segment is de afgelopen tien jaar een stuk competitiever geworden.

Toen Nissan een decennium geleden de eerste generatie Juke voorstelde, was dit een nicheproduct met nauwelijks concurrenten en dat verklaart voor een stuk het commerciële succes, want er werden ruim 1,5 miljoen exemplaren van gebouwd. Vandaag wordt de nieuwe generatie scherper gelijnd en hij is enkel leverbaar met een 1.0 benzinemotor die 118 pk levert.

De driecilinder turbomotor biedt tot 200 Nm motorkoppel en komt standaard met een handgeschakelde zesbak of optioneel met een gerobotiseerde zeventrapsautomaat. Die laatste is overigens de zuinigste optie met een CO2-emissie van 110 g/km (tegenover 112 gram voor de manuele versie). De Japanse constructeur wil vooral het verschil maken met doorgedreven connectiviteit met onder meer de PRO-pilot die een (semi-) autonome rijfunctie biedt, naast tal van elektronische rijhulpmiddelen en intelligente technologieën zoals noodremhulp, rijstrookassistent, rear cross traffic alert en dodhoek assistent.

Uiterlijk valt meteen de V-vorm in de snuit op in combinatie met de grote 19-duimsvelgen. De belangrijkste evolutie zit echter binnenin met extra zitruimte voor de passagiers en een koffer die groeit tot 422 liter. Liefhebbers van het genre worden verwend met Bose audio en wie wil kan het interieur uitgebreid personaliseren. De nieuwe Juke zal nog deze herfst bij de Belgische dealers staan.(Belga)