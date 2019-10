Nissan ontwikkelt een conceptversie die luistert naar de naam IMk, het is een elektrisch aangedreven mini stadswagentje met een zeer modern uiterlijk.

'Kei cars' zijn al lang populair in Japan, maar ze winnen aan belang en ze worden ook in de rest van de wereld interessant omdat we voor onze stedelijke mobiliteit steeds kleinere auto's gaan gebruiken. Deze 'Intelligent Mobility k' past perfect in dat verhaal, maar maakt het verschil met een typisch Japans design. Hij wordt gebouwd op een nieuw platform specifiek werd ontwikkeld voor de toekomstige kleine elektrische auto's van Nissan. De IMk krijgt een functionele en verfijnde look die past in de Japanse artistieke tradities. Dat merk je aan de koperkleurige lak, de V-vormige bumper en de specifieke afwerking van het radiatorrooster. Het interieur werd ontworpen als een plek om zich te kunnen ontspannen door gebruik te maken van zachte materialen, aangename kleuren en vloeiende vormen. Erg verrassend verrassende is de grijze stof waarmee het dashboard werd bekleed. Bovenop het dashboard zit een transparant prisma waarop rij-informatie wordt geprojecteerd (meters, kaarten, apps) en dat alweer op een zeer aangename manier. De auto meet 3,8 m, is 1,5 m breed en biedt comfortabel plaats aan 4 inzittenden. De elektromotor belooft een soepele en emissieloze aandrijving. Hoewel het nog om een prototype gaat, zou deze conceptversie snel kunnen evolueren tot een productieversie.

