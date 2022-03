Nog deze zomer lanceert Nissan een bijkomende elektrische aandrijving voor de recent gelanceerde Qashqai. De wagen wordt onder alle omstandigheden elektrisch aangedreven, zelfs wanneer er geen oplaadpunt in de buurt is.

De e-Power aandrijflijn die Nissan voor de Qashqai ontwikkelde bestaat uit een benzinemotor en een elektromotor. In die zin lijkt de setup vergelijkbaar met wat we tot nu toe kennen in de vorm van een plug-in hybride wagen waarbij je een batterij oplaadt en wanneer de elektromotor de batterij heeft leeg getrokken, schiet een benzinemotor in actie opgestart voor de aandrijving.

De Nissan deelt wel vergelijkbare componenten, maar werkt anders. Er is namelijk nooit een rechtstreekse aandrijving door de benzinemotor. Die werkt enkel als stroomgenerator en de aandrijving is altijd elektrisch. Op die manier bespaart Nissan op een (zware) mechanische overbrenging en geniet de bestuurder van een comfortabele en vlotte elektrische aandrijving.

Experimenten

Het rijgevoel is dus precies hetzelfde als dat van een 100% elektrisch voertuig. De e-Power aandrijving innoveert niet alleen door de elektrische motorisatie, ook de benzinemotor is speciaal door het beginsel van de variabele compressiemotor, een idee waarmee het Zweedse Saab twee decennia geleden experimenteerde.

Voor alle duidelijkheid: de benzinemotor zorgt altijd voor de elektrische stroom en de wagen zal nooit via een laadstation worden opgeladen. De e-Power motor levert 188 pk en 330 Nm en drijft de vooras aan. Volgens de constructeur komt het verbruik uit op 5,3 l/100 km, wat neerkomt op een CO2-uitstoot van 119g/km. De e-Power wordt boven de bestaande 1.3 benzinemotoren met 140 of 158 pk gepositioneerd.

