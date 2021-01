Nissan stelt een gemoderniseerde versie van de Micra voor die meer uitrustingsmogelijkheden, een sportieve versie en een efficiëntere motor biedt.

Hiermee schrijft het merk een nieuw hoofdstuk in de 38-jarige, Europese geschiedenis van dit compacte model. Nissan breidt de line-up van de Micra uit met vijf uitrustingsniveaus. Naast de bekende uitvoeringen Visia, Acenta en Tekna introduceert Nissan de gloednieuwe N-Design.

"Voor de vernieuwde line-up voor 2021 hebben we ons geconcentreerd op het verfijnen van zaken die door Micra-klanten gewaardeerd worden", zegt Ekaterina Apushkina, General Manager Marketing City Cars bij Nissan Europe. "We hebben het gemakkelijker gemaakt om een uitvoering te kiezen. Bovendien kunnen klanten hun eigen flair toevoegen met verschillende opties. Door te luisteren naar onze klanten en voort te bouwen op het succes van de Micra, is het model sterker en aantrekkelijker dan ooit."

De opvallende uitvoering N-Sport kenmerkt zich door zijn hoogglanszwarte carrosseriedetails en zwarte buitenspiegelkappen die passen bij de zwarte 17-inch 'Perso' lichtmetalen velgen. Deze versie is ook standaard uitgerust met kop- en mistlampen met ledtechnologie. Verder valt het interieur op door de sportstoelen met Alcantara-inzetstukken en het dashboard met hoogwaardige afwerking.

Bij deze update verfijnde Nissan ook de 1,0-liter driecilinder turbobenzinemotor van de Micra voor een meer dynamische rijervaring. De krachtbron voldoet aan de Euro 6d-emissienorm. Tegelijk zorgt een verbeterd koppel voor betere rijprestaties met minder schakelmomenten. Ideaal om door steden te navigeren en een responsiever en aangenamer rijgedrag mogelijk te maken, volgens Nissan.

De prijzen van de vernieuwde Nissan Micra beginnen bij 17.240 euro.

Hiermee schrijft het merk een nieuw hoofdstuk in de 38-jarige, Europese geschiedenis van dit compacte model. Nissan breidt de line-up van de Micra uit met vijf uitrustingsniveaus. Naast de bekende uitvoeringen Visia, Acenta en Tekna introduceert Nissan de gloednieuwe N-Design. "Voor de vernieuwde line-up voor 2021 hebben we ons geconcentreerd op het verfijnen van zaken die door Micra-klanten gewaardeerd worden", zegt Ekaterina Apushkina, General Manager Marketing City Cars bij Nissan Europe. "We hebben het gemakkelijker gemaakt om een uitvoering te kiezen. Bovendien kunnen klanten hun eigen flair toevoegen met verschillende opties. Door te luisteren naar onze klanten en voort te bouwen op het succes van de Micra, is het model sterker en aantrekkelijker dan ooit."De opvallende uitvoering N-Sport kenmerkt zich door zijn hoogglanszwarte carrosseriedetails en zwarte buitenspiegelkappen die passen bij de zwarte 17-inch 'Perso' lichtmetalen velgen. Deze versie is ook standaard uitgerust met kop- en mistlampen met ledtechnologie. Verder valt het interieur op door de sportstoelen met Alcantara-inzetstukken en het dashboard met hoogwaardige afwerking.Bij deze update verfijnde Nissan ook de 1,0-liter driecilinder turbobenzinemotor van de Micra voor een meer dynamische rijervaring. De krachtbron voldoet aan de Euro 6d-emissienorm. Tegelijk zorgt een verbeterd koppel voor betere rijprestaties met minder schakelmomenten. Ideaal om door steden te navigeren en een responsiever en aangenamer rijgedrag mogelijk te maken, volgens Nissan.De prijzen van de vernieuwde Nissan Micra beginnen bij 17.240 euro.