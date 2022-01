Nissan en stroomleverancier Luminus slaan de handen in elkaar om eigenaars van een Nissan Leaf de mogelijkheid te geven hun elektrische wagen op te laden met 100% groene stroom van Belgische bodem.

Bij de verkoop van een Nissan Leaf zullen de verdelers meteen een groene laadoplossing kunnen aanbieden aan hun klanten. In elk scenario is de klant er zeker van dat hij zijn wagen kan opladen met groene Belgische stroom. Elektrisch rijden wordt op die manier duurzaam, want als elektrische voertuigen rijden met elektriciteit die pakweg van gas- of steenkoolcentrales komt, is de CO2-voetafdruk weinig benijdenswaardig.

In de Basic-formule krijgen klanten toegang tot een laadnetwerk wanneer ze thuis geen laadbox kunnen installeren en ze hebben recht op een gedeelde facturatie. In de Comfort-module krijgen zij een laadpunt thuis (op wisselstroom), mogelijk in combinatie met zonnepanelen die ervoor zorgen dat de geproduceerde stroom de auto meteen kan opladen.

Ontzorgen

Er is ook een 'load management' zodat men bijvoorbeeld zonnestroom van een andere locatie ook kan gebruiken om de auto op te laden. Het Smart-aanbod tot slot biedt daar bovenop nog een slim systeem dat rekening houdt met andere elektrische verbruikers thuis (load balancing). Op die manier kunnen huizen met een beperkt aansluitvermogen (aan het stroomgrid) hun beschikbaar vermogen op een intelligente manier over de verschillende grote stroomverbruikers verdelen. In de praktijk geeft men voorrang aan het ene of het andere toestel (bijvoorbeeld eerst de vaatwasser, dan de autolader) zodat alles blijft werken.

Deze samenwerking met een stroompartner is cruciaal om elektrisch rijden duurzamer te maken en de gebruiker op een professionele manier te ontzorgen.

