Nissan kondigde bij de lancering van de nieuwe Qashqai meteen de nieuwe e-Power hybride aandrijving aan. De constructeur beweert nu dat deze technologie een efficiëntie haalt van 50%.

Wanneer we over de efficiëntie van een motor spreken, gaat het om het percentage van de brandstof die werkelijk in beweging wordt omgezet. Het resterende percentage gaat verloren in wrijving en warmte. Een klassieke verbrandingsmotor op diesel of benzine haalt een rendement van pakweg 33%.

Het e-Power systeem van Nissan belooft een efficiëntie tot 50% omdat de wagen altijd wordt aangedreven door een elektromotor en de geïntegreerde benzinemotor alleen een generator aan het werk zet om stroom te produceren die tijdelijk wordt gebufferd in een compacte batterij met een beperkte opslagcapaciteit. Dit systeem is zuiniger dan een klassieke hybride wagen omdat er geen rechtstreekse aandrijving is door de verbrandingsmotor.

Op die manier kan de benzinemotor constant op het ideaal toerental draaien, waar dus het rendement het hoogst ligt. Precies daardoor daalt het benzineverbruik in vergelijking met een klassiek aandrijfsysteem waarbij het toerental varieert naargelang de acceleratie.

Hoewel deze e-Power technologie er zeer beloftevol uitziet, is het merkwaardig dat binnen de alliantie Renault-Nissan twee technisch totaal verschillende hybride technologieën worden ontwikkeld. Renault lanceerde immers vorig jaar het E-TECH hybride en plug-in hybride systeem dat hetzelfde doel beoogt.

