Nissan breidt de e-NV200-familie verder uit met de introductie van de ruimere XL Voltia. Deze elektrisch aangedreven bestelwagen met een laadinhoud van 8 m3 is bijzonder geschikt voor de zogeheten 'last-mile delivery' in de steden.

De Nissan e-NV200 XL Voltia is gebaseerd op de populaire bestelwagenvariant van de e-NV200, die al in vele Europese steden last-mile delivery-werkzaamheden verricht. De XL-uitvoering bouwt voort op de kwaliteiten van de e-NV200 en biedt een compacte carrosserie en een aanzienlijk grotere laadinhoud. Het laadvolume van 8 m3 is maar liefst 90% groter dan die van de reguliere e-NV200. Dit stelt bedrijven in staat om met minder ritten meer bezorgingen te doen en zorgt ook voor een tijd- en kostenbesparing en ontlasting van het stedelijke wegennet.

De XL Voltia maakt gebruik van de technologie van de beproefde, elektrische aandrijflijn van de Nissan Leaf. De bedrijfswagen is uitgerust met een 40 kWh lithium-ion batterij en een on-board Chademo-lader voor DC-snelladen. Intelligente technologie voor energiemanagement maximaliseert daarbij de actieradius. De zogeheten B-modus versterkt de vertraging als de bestuurder het motorpedaal loslaat, zodat het regeneratieve remsysteem tijdens het afremmen extra energie terugwint. De ECO-modus beperkt het vermogen van de elektromotor om energie te besparen. Als de B- en ECO-modus met elkaar samenwerken, kan de gebruiker nog meer emissievrije kilometers afleggen.

De Nissan e-NV200 XL Voltia wordt weldra geleverd in heel Europa. (Belga)

