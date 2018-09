Nissan bestelwagen wordt kampeerwagen

Elk model heeft een ruim interieur en er kunnen tot vier personen meereizen en leven in het interieur. Alle modern comfort wordt perfect geïntegreerd zoals een kookfornuis, een frigo en een spoelbak met stromend water en tal van opbergmogelijkheden. 's Avonds kan men het interieur ombouwen in een comfortabele slaapkamer met een matras voor twee personen, er zijn panoramische ruiten en Nissan voorziet een verwarming en airco.

De NV300 is de grootste van de drie en biedt extra ruimte voor een tweede dubbel bed in het uitklapbed bovenaan. De NV300 is leverbaar in twee lengtes: 4.399 mm en 5 399 mm, hoewel de NV200 en de e-NV200 altijd 4.400mm lang zijn. De NV200 en de NV300 worden aangedreven door beproefde motoren van 1,5 of 1,6 liter. Voor kampeerders die graag één zijn met de natuur is er de volledig elektrische l'e-NV200 Camper. Die wordt gevoed door een batterij van 40 kWh, waarmee de wagen een rijbereik van 280 km (volgens NEDC) en 200 km volgens de WLTP meetmethode haalt. Deze Nissan bestelwagens worden door de Spaanse partner BRAM Technologies tot kampeerwagen omgebouwd.(Belga)