Nissan bedenkt Hyper Force als supercar

Nissan brengt de Hyper Force als conceptcar naar het salon van Tokio en de Japanse constructeur blikt zo vooruit met een onvervalste supercar met stekkertechnologie.

Tokio is één van de laatste autoshows die – voorlopig toch – het hoofd boven water kan houden. Sterkmakers zijn de Japanse constructeurs die volop inzetten op alternatieve aandrijvingen. Ze ondersteunen deze technische showcase die de Japan Mibility Show is als geen ander omdat ze op vlak van elektrificatie de hete adem van de Chinese concurrentie voelen.

Nissan, dat met enkele generaties Leaf wist te innoveren en in tussentijd al veel ervaring opdeed met elektro-aandrijving, gooit het vandaag even over een andere boeg. Naast enkele conceptcars van meer rationele, toekomstige elektrische modellen, toont de constructeur waar hij vandaag staat met de ultieme elektrificatie in de vorm van een rasechte, elektrische supercar.

NISMO-genen

Deze Hyper Force zou een potentieel hebben van 1.000 kW, wat moet volstaan voor onwaarschijnlijk snelle acceleraties. De bolide beschikt over e-4ORCE vierwielaandrijving zodat het vermogen ook efficiënt kan worden gebruikt. Stroom puurt de machine uit een zogenaamde solidstate batterij die werd opgesplitst in verschillende elementen om de gewichtsverdeling van de wagen te optimaliseren.

Het koetswerk oogt bijzonder aerodynamisch en werd in samenwerking met specialisten van het NISMO-raceteam ontwikkeld. Het interieur vormt een knipoog naar de gamingwereld met een afgeplat stuurtje en een volledig digitale omgeving. Dat laatste mag je overigens letterlijk nemen want via AR (augmented reality) en VR (virtal reality) kan je ook virtueel met deze bolide rijden.