Nissan lanceert de langverwachte Ariya. Dit nieuwe en 100 % elektrisch aangedreven model krijgt een trendy SUV-koetswerk en koop je vanaf 48.900 euro.

De Japanse constructeur mag als een pionier van elektromobiliteit worden beschouwd, want precies tien jaar geleden lanceerde Nissan met de Leaf als één van de eerste merken een compacte en relatief betaalbare elektrische auto. Die Leaf is inmiddels aan zijn tweede generatie toe en deze versie maakte vooral het verschil met het e-pedal waarbij de bestuurder nagenoeg volledig met het gaspedaal rijdt en remt.

Wanneer de voet van het gaspedaal wordt gelicht is er zoveel motorrem dat de wagen spontaan afremt. Hoewel het klassieke rempedaal blijft bestaan, heb je het in de praktijk nauwelijks nodig. Dit systeem biedt comfort en de wagen is zuiniger omdat je de remenergie via het e-pedal regenereert. Bij het vertragen rem je immers op de motor die bij het decelereren bewegingsenergie omzet in elektriciteit waardoor je verder komt met één batterijlading.

Ook de nieuwe Ariya wordt met deze technologie bedacht zodat de 217 pk sterke basisversie - die over een batterij met een capaciteit van 63 kWh beschikt - tot 403 km ver komt met één oplaadbeurt. De instapversie kost minstens 48.900 euro. Dezelfde Ariya is eveneens beschikbaar met een 87 kWh grote batterij, waarbij het rijbereik (gemeten volgens het WLTP-protocol) oploopt tot 520 km.

Liefhebbers van het genre kunnen dit nieuwe 100 % elektrische model meteen bestellen en de eerste leveringen worden vanaf de zomer verwacht.

De Japanse constructeur mag als een pionier van elektromobiliteit worden beschouwd, want precies tien jaar geleden lanceerde Nissan met de Leaf als één van de eerste merken een compacte en relatief betaalbare elektrische auto. Die Leaf is inmiddels aan zijn tweede generatie toe en deze versie maakte vooral het verschil met het e-pedal waarbij de bestuurder nagenoeg volledig met het gaspedaal rijdt en remt. Wanneer de voet van het gaspedaal wordt gelicht is er zoveel motorrem dat de wagen spontaan afremt. Hoewel het klassieke rempedaal blijft bestaan, heb je het in de praktijk nauwelijks nodig. Dit systeem biedt comfort en de wagen is zuiniger omdat je de remenergie via het e-pedal regenereert. Bij het vertragen rem je immers op de motor die bij het decelereren bewegingsenergie omzet in elektriciteit waardoor je verder komt met één batterijlading. Ook de nieuwe Ariya wordt met deze technologie bedacht zodat de 217 pk sterke basisversie - die over een batterij met een capaciteit van 63 kWh beschikt - tot 403 km ver komt met één oplaadbeurt. De instapversie kost minstens 48.900 euro. Dezelfde Ariya is eveneens beschikbaar met een 87 kWh grote batterij, waarbij het rijbereik (gemeten volgens het WLTP-protocol) oploopt tot 520 km. Liefhebbers van het genre kunnen dit nieuwe 100 % elektrische model meteen bestellen en de eerste leveringen worden vanaf de zomer verwacht.