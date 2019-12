FCA Heritage en Mopar slaan de handen in elkaar om originele wisselstukken te leveren voor collectiewagens en vooral youngtimers. De bumpers van de legendarische Lancia Delta HF Integrale zijn de eerste onderdelen die in de catalogus staan.

Stel, je bezit een prachtige Lancia Delta HF Integrale uit de jaren 90, maar de bumpers van deze Italiaan hebben door de jaren heen wat averij opgelopen of dragen de gevolgen van een (te) enthousiast gebruik. De zoektocht naar dergelijke onderdelen is vaak een onmogelijke opdracht. Fiat Heritage Parts levert voortaan nieuwe originele onderdelen om dergelijke gevallen op te lossen en de constructeur pikt ook een graantje mee in de lucratieve markt van oldtimerrestauraties.

Om de knowhow te demonstreren en dit project tussen FCA en Mopar (de accessoire- en onderdelenafdeling van de Fiat Chrysler-groep) te lanceren, heeft de Italiaanse groep zich op onderdelen voor de emblematische Lancia Delta HF Integrale (en Evoluzione) geconcentreerd. De onderdelen worden vervaardigd met de originele matrijzen (en originele materialen) die door FCA Manufacturing worden bewaard in de FCA-site van Grugliasco.

Het spreekt voor zich dat alle onderdelen die in de catalogus zullen komen, perfect straatlegaal zullen zijn. Er komen ook wisselstukken voor de klassieke modellen van Alfa Romeo, Fiat, Lancia en Abarth en de onderdelen kunnen besteld worden via de FCA-verdelers. De bumpers van de Delta Integrale kunnen nu al worden besteld voor een prijs van 1.300 euro (inclusief btw) voor de voorbumper en 1.150 euro (inclusief btw) voor de achterbumper.(Belga)