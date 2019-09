De nieuwe hybride Passat GTE heeft een groter elektrisch rijbereik dankzij een 31 procent grotere batterijcapaciteit. In de nieuwe WLTP-cyclus rijdt hij tot maximaal 56 km zuiver elektrisch.

Daardoor kunnen de meeste dagelijkse verplaatsingen in een stadsomgeving met de nieuwe Passat GTE voortaan volledig emissieloos volbracht worden. Het energiegehalte van de batterij werd vermeerderd tot 13 kWh. Het zuiver elektrische rijbereik van de vorige versie - weergegeven in de NEFZ-waarde - bedroeg 50 km. Deze nieuwe Passat GTE daarentegen kan in deze cyclus ongeveer 70 km ver rijden. In de zeer praktijkgerichte WLTP-cyclus gaat het rijbereik tot 56 km. Tijdens langere trajecten en boven 140 km/u ondersteunt de elektrische motor de benzinekrachtbron (TSI). Daarbij werkt de elektrische aandrijving als een extra 'booster', die vooral in de sportieve GTE-modus voor een heel eigen dynamiek zorgt.

Er zijn drie rijprogramma's: de E-modus voor zuiver elektrisch rijden, de GTE-modus voor sportief rijden met het volle systeemvermogen van 218 pk, 400 Nm en een topsnelheid van 222 km/u, en de Hybrid-modus die automatisch omschakelt tussen de elektrische motor met 115 pk en de TSI-motor met 156 pk. Als de bestuurder de batterij tijdens het rijden wil opladen, activeert hij via het infotainmentsysteem de Hybrid-modus. Op de plaats van bestemming wordt de batterij dan weer op de gebruikelijke manier opgeladen.(Belga)