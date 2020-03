In volle coronatijden lijkt de lancering van een nieuwe generatie Volkswagen Golf (8) een 'fait-divers', maar dit middenklasse model is niet enkel één van de bestverkopende modellen in zijn segment, het is ook een technologiedrager waar heel wat concurrenten zich aan (zullen) spiegelen.

De nieuwe generatie Golf is immers de eerste auto in Europa die is uitgerust met het WLANp systeem zodat hij met andere auto's kan communiceren om ongevallen te kunnen voorkomen. Via de Car2X-technologie kan hij niet alleen met andere voertuigen, maar ook met (weg-)infrastructuurdata uitwisselen. Het is de bedoeling om de auto tijdig te informeren over een gevaarlijke situatie (bijvoorbeeld ongeval of stilstaand voertuig na een blinde bocht, glad wegdek, enz). Deze technologie werd tevens door Euro NCAP bekroond met de Advanced Award, een bijzondere onderscheiding die werd bedacht voor 'baanbrekende veiligheidsuitrusting'. De nieuwe Golf heeft deze technologie standaard aan boord. Eén en ander werkt via het draadloze WLANp protocol waardoor de voertuigen die over dit systeem beschikken binnen een straal van maximum 800 meter met elkaar data kunnen uitwisselen. De gegevens overdracht lukt binnen enkele milliseconden. In een eerste fase werkt Car2X slechts bij snelheden vanaf 80 km/u, vooral om de verkeersstroom te kunnen monitoren. In de toekomst moet dit ook in een stedelijke omgeving werken en ook de link met verkeerslichten biedt tal van mogelijkheden om de veiligheid te verhogen. (Belga)

