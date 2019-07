De Hyundai Motor Group toont de Active Shift Control versnellingsbak die het verbruik moet drukken en vooral het rijplezier van hybride modellen moet verhogen.

Klassieke hybride voertuigen worden niet uitgerust met een hydraulische koppelomvormer zoals dat het geval is bij de meeste auto's met een automatische versnellingsbak. Hybrids zijn meestal best zuinig, maar hun versnellingsbak heeft enige tijd nodig om van de ene naar de andere versnelling over te schakelen en dat beperkt de souplesse en het comfort van de passagiers. De volgende generatie hybride voertuigen van Kia en Hyundai (dit zijn immers zustermerken) worden uitgerust met een nieuwe generatie versnellingsbak, de Active Shift Control (ASC), die specifiek is aangepast aan de werking van de hybride motorisaties. Het is de bedoeling om de efficiëntie van de versnellingsbak te optimaliseren door de versnellingsbak 500 keer per seconde via sensoren te controleren en de snelheid van de versnellingsbak aan te passen om de schakeltijd te verkorten. Deze snellere werking zou vooral zorgen voor meer vloeiende gangwissels. In de praktijk voelt dat soepeler aan en ervaar je als bestuurder minder schokken of aarzelingen wanneer de transmissie een andere versnelling inschakelt. Het spreekt voor zich dat dit ook zorgt voor een hoger rendement zodat men brandstof kan besparen. Bovendien beperkt deze nieuwe transmissie de interne wrijving waardoor de levensverwachting stijgt. (Belga)