Het segment van de pick-ups is de afgelopen maanden danig geëvolueerd. Renault en Mercedes zijn gestopt met de productie van hun modellen, de Spaanse Nissan-fabriek waar de Navara werd gebouwd, sloot de deuren, maar Toyota blaast de Hilux nieuw leven in.

De nieuwe Hilux combineert een modern design (LED-koplampen, bumpers) met een nieuwe 2,8-liter dieselmotor met 204 pk en 500 Nm die keurige prestaties op en naast het asfalt levert.

Verder biedt de Toyota een optimaal comfort en een verbeterde uitrusting. Sinds de lancering in 1968 heeft dit model een reputatie opgebouwd om bijzonder robuust te zijn. Alle vierwielaangedreven versies bieden voortaan een laadvermogen van 1 ton en het sleepvermogen van 3,5 ton. Ook het interieur gaat er op vooruit en krijgt een nieuw dashboard en een dito 8" infotainmentscherm dat in de console werd geïntegreerd. Het multimediasysteem ondersteunt Apple CarPlay en Android Auto. De nieuwe Hilux heeft verder recht op een keyless systeem, GPS, automatische klimaatregeling, parkeersensoren voor en achter, en een JBL-audiosysteem met 9 luidsprekers en CLARi-Fi-technologie.

Het hoogste uitrustingsniveau wordt toepasselijk "Invincible" gedoopt en dit wordt de topversie van de nieuwe Hilux-gamma. De nieuweling zal vanaf juli in Oost-Europa en vanaf oktober in West-Europa op de markt komen.(Belga)

De nieuwe Hilux combineert een modern design (LED-koplampen, bumpers) met een nieuwe 2,8-liter dieselmotor met 204 pk en 500 Nm die keurige prestaties op en naast het asfalt levert.Verder biedt de Toyota een optimaal comfort en een verbeterde uitrusting. Sinds de lancering in 1968 heeft dit model een reputatie opgebouwd om bijzonder robuust te zijn. Alle vierwielaangedreven versies bieden voortaan een laadvermogen van 1 ton en het sleepvermogen van 3,5 ton. Ook het interieur gaat er op vooruit en krijgt een nieuw dashboard en een dito 8" infotainmentscherm dat in de console werd geïntegreerd. Het multimediasysteem ondersteunt Apple CarPlay en Android Auto. De nieuwe Hilux heeft verder recht op een keyless systeem, GPS, automatische klimaatregeling, parkeersensoren voor en achter, en een JBL-audiosysteem met 9 luidsprekers en CLARi-Fi-technologie.Het hoogste uitrustingsniveau wordt toepasselijk "Invincible" gedoopt en dit wordt de topversie van de nieuwe Hilux-gamma. De nieuweling zal vanaf juli in Oost-Europa en vanaf oktober in West-Europa op de markt komen.(Belga)