De derde generatie Skoda Superb heeft zopas een facelift gekregen die van het vlaggenschip van de Tsjechische autobouwer een echte topper maakt. Die wordt een niet te onderschatten concurrent voor vergelijkbare modellen van de zogenaamde premiummerken met bekend in de oren klinkende namen zoals Audi, BMW en Mercedes. Van een budgetmerk is Skoda de voorbije jaren uitgegroeid tot een van de beste volumemerken op de markt.

De geschiedenis van Skoda gaat terug tot eind van de negentiende eeuw. In Mlada Boleslav - gelegen in het toenmalige Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk - startten boekhandelaar Vaclav Laurin en fietsenmaker Vaclav Klement met de productie van motorfietsen. Een schot in de roos die het ondernemende duo ertoe aanzette om vanaf 1905 ook auto's te gaan bouwen. Laurin & Klement groeide uit tot een vooraanstaande Europese autobouwer en werd kind aan huis bij de rijken en machtigen van dit tijd. In 1907 verliet de eerste Laurin & Klement FF met een achtcilindermotor de fabriek, enkele jaren later gevolgd door de Hispano Suiza. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de autoproductie op bevel van de Duitse legerleiding stilgelegd en rolden in Mlada Boleslav kanonnen en tanks van de band.

...