Nieuwe Skoda Octavia G-Tec

De Tsjechische constructeur Skoda breidt het gamma CNG-voertuigen uit want de Skoda Octavia G-Tec heeft recht op een nieuwe 1.5 TSI-motor van 96 kW (130 pk) in combinatie met een DSG7 versnellingsbak. Deze versie is alleen leverbaar op de Combi (break) versie in combinatie met de Active, Ambition of Style afwerking. Deze versie biedt een autonomie van 480 km (constructeur) als hij enkel op CNG draait. Hij wordt uitgerust met 3 tanks van 17,7 liter samengedrukt aardgas en hij komt met een extra benzinetank van 11,8 liter waarmee hij altijd tot aan het volgende CNG-tankstation kan rijden als dat niet meteen in de buurt is.

De nieuwe 1,5 liter grote motor van de Skoda Octavia G-Tec levert 130 pk en dat is 20 pk meer dan zijn voorganger. Dankzij de variabele klepbediening volgens de Miller-cyclus werkt hij eveneens bijzonder zuinig. In de CNG-modus ligt de CO2-emissie ongeveer 25% lager in vergelijking met benzine. Ook de uitstoot van NOX (stikstofoxide) werd flink verlaagd en er worden geen roetdeeltjes uitgestoten.

De Skoda Octavia G-Tec voldoet aan de EU6d-TEMP emissienorm en dat is momenteel de strengste norm. Op die manier is deze Skoda één van de properste alternatieven die een wagen op klassieke brandstof kan bieden.(Belga)