De Renault Scenic krijgt toch een opvolger, al gaat die wel een andere richting uit met een elektrische aandrijving en een SUV-koetswerk.

Het is langer bekend dat de SUV's het autolandschap tegenwoordig domineren en andere modellen volledig verdringen. Zelfs de eens zo populaire monovolumes moeten nu het onderspit delven. Zo kondigde Renault aan dat de iconische Espace en de Scenic geen opvolger meer krijgen. Maar volgens de geruchten in de sector zou de naam Scenic toch niet volledig verdwijnen, maar gebruikt worden voor nieuwe elektrische SUV of crossover.

Een logische strategie die perfect aansluit bij de marktvraag en bovendien kan dit nieuwe model meteen profiteren van de naambekendheid van de vertrouwde Scenic. Als technische basis zou het CMF-EV-platform van Renault en Nissan gebruikt worden, dat het Japanse merk ook zal aanwenden voor de nieuwe, eveneens elektrische Ariya.

SUV met 5 zitplaatsen

Dit concept laat toe de batterijen perfect in de vloer te integreren en ook de andere componenten van de elektrische aandrijving oordeelkundig te plaatsen, zodat een comfortabele, hogere instap gecombineerd kan worden met een relatief ruim interieur voor compacte buitenafmetingen. De nieuwe elektrische Renault Scenic zou een vijfzitter worden met een stijl die wellicht nauw aansluit bij het beeld dat het Franse merk onlangs toonde van een nieuw model dat op stapel staat.

De onthulling en de marktlancering van de nieuwe elektrische Renault Scenic zou voor volgend jaar zijn. Het wordt een concurrent van de Ariya van zustermerk Nissan en de Volkswagen ID4.

