Nieuwe Renault Clio in vol ornaat

De vijfde generatie van de compacte Renault is duidelijk verwant met zijn voorganger, maar bij nader inzien blijkt dat er toch heel wat is veranderd. De lijnen werd iets frivoler en de afmetingen werden wat compacter: de Clio V wordt namelijk 14 mm korter en 30 mm lager. Dat moet een gunstigere stroomlijn opleveren, zonder dat er noemenswaardig aan ruimte of functionaliteit wordt ingeboet, aldus Renault. Getuige daarvan is de kofferruimte met een inhoud van 391 liter.

De nieuwe Renault Clio herken je verder aan de typische lichtsignatuur met led's rondom en de chroomlijsten rond de ruiten. Dit model krijgt ook uitgebreidere personaliseringsmogelijkheden met verschillende packs, 11 koetswerkkleuren en de exclusieve uitvoeringen R.S. Line en Initiale Paris. Meer technische details en informatie over de beschikbare motorisaties volgen begin maart bij de officiële onthulling van de nieuwe Clio in Genève.(Belga)