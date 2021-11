De Range Rover is aan zijn vijfde generatie toe. De iconische terreinwagen pakt uit met een nieuw design en tal van technische innovaties.

Land Rover lanceerde in 1970 een terreinlimousine die de gekende Britse luxe en verfijning ook naast het asfalt bracht. In zekere zin was deze Range Rover de stamvader van de hedendaagse luxueuze SUV's. En met de sterke, huidige concurrentie is Land Rover tot het besef gekomen dat de nieuwe generatie de lat nogmaals veel hoger moest leggen op elk vlak.

Eerst en vooral komt de nieuwe Range Rover weer bijzonder goed voor de dag met een strak design, dat de gekende trekken keurig weet te combineren met moderne accenten. Maar het gaat natuurlijk over meer dan voorkomen alleen. Deze SUV maakt gebruik van een nieuwe platformarchitectuur (Modular Longitudinal Architecture of MLA) en is verkrijgbaar in twee koetswerklengten: 5,05 of 5,25 meter.

De Range Rover rust op een gloednieuw platform. © GF

Zevenzitter

De langste variant biedt de mogelijkheid een derde zetelrij te voorzien, zodat er aan boord plaats is voor zeven personen. Een alternatief zijn de business seats, twee individuele en comfortabele fauteuils voor wie zich graag laat rijden en optimaal wil genieten onderweg. Tegelijk is er nog voldoende bagageruimte. In de versie met vijf zitplaatsen raak je 725 liter in de koffer kwijt.

Een derde zetelrij voor 7 zitplaatsen. © GF

Verder is de uitrusting en de afwerking natuurlijk van topniveau en zijn er leuke snufjes voorhanden. Zo maakt het multimediasysteem gebruik van de Amazon Alexa-spraakbesturing waarmee je de auto mondeling opdrachten geeft, kan de actieve geluidsonderdrukking individuele stiltezones in de auto creëren of kan een luchtzuiveringssysteem met een PM2.5-partikelfilter geuren en bacteriën elimineren.

Ook wat de aandrijving betreft is de Range Rover bij de tijd met verschillende geëlektrificeerde versies, waaronder een 100% elektrische variant die in 2024 wordt verwacht. Maar tegelijk worden er nog klassieke versies met verbrandingsmotoren op benzine en diesel aangeboden. Onder meer in de topuitvoering die een 530 pk sterke V8 4,4 liter benzinekrachtbron krijgt die in slechts in 4,6 seconden van 0 naar 100 km/u spurt.

De Range Rover is leverbaar in twee koetswerklengten. © GF

Zoals gevreesd hangt aan deze prachtige nieuwe Range Rover ook een exclusief prijskaartje van minstens 123.800 euro. Dat bedrag kan uiteraard nog flink oplopen voor de topuitvoeringen. En wie een echt unieke Range wil, kan daarvoor een beroep doen op de afdeling Special Vehicles Operations (SVO) die het voertuig volledig uitdost naar de wensen van de klant.

