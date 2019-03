Nieuwe Range Rover Evoque: thuis op alle terrein

Urbain Vandormael Expert autosector

Automerken komen en gaan. De teloorgang van de Engelse autoindustrie is daar het beste voorbeeld van. Ook het roemrijke Jaguar Land Rover (JLR) kende vele ups-and-downs, maar sinds de overname door de Indiase staalmagnaat Ratan Tata in 2008 is JLR de snelst groeiende autogroep. Of dat zo blijft, hangt mede af van het succes van de tweede generatie Evoque. De eerste indruk laat het beste verhopen.

Range Rover Evoque