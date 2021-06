Met de derde generatie van de Qashqai presenteert Nissan zich springlevender dan ooit. Vorig jaar circuleerden er nochtans hardnekkige geruchten dat de Japanse constructeur zich zou terugtrekken uit Europa maar het tegendeel is waar. Met de nieuwe Qashqai wil Nissan opnieuw een voortrekkersrol vervullen.

De Qashqai is zonder twijfel hét model in de lange geschiedenis van Nissan met de grootste betekenis. Sinds 2007 op de markt werden er meer dan 5 miljoen exemplaren verkocht, waarvan ruim 3 miljoen in Europa. Ondanks dat de nieuwkomer aanvankelijk vrij sceptisch werd onthaald door de autovakpers. De Qashqai - wie in hemelsnaam heeft die modelnaam ooit bedacht en probeer hem maar eens zonder fout te schrijven - ontpopte zich echter al snel tot redder in nood. Nissan had in de jaren 90 immers te kampen met zware financiële moeilijkheden en zag zich in 1999 verplicht een alliantie aan te gaan met het Franse Renault. Nissan betaalde de rekening voor een weinig dynamisch beleid en inefficiënt productieapparaat, het zat bovendien opgescheept met een verouderd gamma dat niet goed in de markt lag. De toenmalige Renault-topman Louis Schweitzer - verwant met Nobelprijs-winnaar Albert Schweitzer en Jean-Paul Sartre - belastte zijn rechterhand Carlos Ghosn met de sanering van het zieltogende bedrijf. Die had naam en faam verworven als een ongenadige costkiller en hanteerde ook dit keer de grove borstel - zonder respect voor aloude Japanse tradities. De aanpak van Ghosn rendeerde: na drie jaar maakte Nissan opnieuw winst en werkten meerdere teams van ingenieurs en designers in Japan en Europa letterlijk dag en nacht aan een nieuw attractief gamma. Als eerste nieuw model rolde de Qashqai van de band, een mix van een SUV en hatchback. De nieuwkomer was zo vernieuwend qua concept en design dat hij bij zijn avant-première op het Autosalon van Genève in 2004 veel kritiek kreeg van de vakpers. Ghosn en zijn entourage hielden echter vast aan het concept en voelden zich gesteund door de positieve reacties van enthousiaste salonbezoekers die oog hadden voor het veelzijdig karakter van het revolutionaire concept dat de voordelen van twee werelden combineert en aan de basis lag van een nieuw nichesegment dat snel naam zou maken als crossover. De Qashqai groeide uit tot een bestseller én melkkoe van Nissan, goed voor de helft van de omzet.Aangezien de Qashqai in eerste instantie bestemd was voor de Europese markt lag het voor de hand dat die ook in Europa zou worden geproduceerd. De keuze viel op het Engelse Sunderland, in het eerste productiejaar rolden daar 160.000 voertuigen van de band. Ook de tweede en derde generatie werden ontwikkeld door Europese Nissan-teams, in nauw overleg met hun Renault-collega's. Tal van modellen delen gemeenschappelijke onderdelen, wat de bedoeling is van een doorgedreven synergie en kostenbesparend werkt. Inmiddels staat de derde generatie Qashqai in de showroom en hebben we de gelegenheid gekregen om de nieuwkomer aan een eerste, korte roadtest te onderwerpen en die is positief uitgevallen. De nieuwkomer staat op het CMF-C-platform dat ook door Renault wordt gebruikt en verleidt door zijn elegant design, efficiënte aandrijflijn, royale binnenruimte, rijkelijke uitrusting en het gebruik van kwalitatief hoogstaande materialen. Enkel een kennersoog merkt het verschil in kwaliteit op met de Duitse premiummerken. Lees verder onder de fotoDe medewerkers van Nissan Design Europe verdienen een schouderklop voor hun creatie die dynamiek en sportiviteit uitstraalt : vooraan springt het zogenaamde 'V-Motion' radiatorrooster in het oog, afgewerkt in chroom en geflankeerd door fijne full led-matrixkoplampen en boemerangvormige dagrijlichten. Eén enkele karakterlijn verbindt de voorkant met de achterkant van de nieuwkomer wat resulteert in een uitgesproken horizontale look.In vergelijking met de tweede generatie is de derde enkele centimeters langer, breder en hoger wat de zit- en beenruimte van de passagiers alsook het koffervolume ten goede komt. Dat laatste behoort tot het grootste in zijn segment waardoor de Qashqai een volwassen gezinswagen is waarmee je zonder problemen met de hele familie op reis kan. Nissan heeft veel aandacht besteed aan de ergonomie en het gebruiksgemak wat de gemoedsrust en het comfort van de bestuurder en passagiers ten goede komt. De Qashqai scoort hier opvallend beter dan de recente modellen van concurrerende volumemerken zoals Citroën, Peugeot, Seat, Skoda en VW. Wie aan mijn woorden twijfelt, raad ik aan een proefrit te maken én te vergelijken - om desillusies te voorkomen. Met name de volumemerken van de Volkswagen Group gaan duidelijk te ver inzake de digitalisering van functies en mogelijkheden waardoor je als bestuurder het overzicht dreigt te verliezen. Wat dan weer een risico inhoudt voor de veiligheid omdat de aandacht van het verkeer wordt afgeleid. Nissan heeft daarom een aantal fysieke knoppen voor essentiële functies op het dashboard behouden. De Qashqai beschikt over een up-to-date infotainmentsysteem met een brede waaier geconnecteerde diensten met onder andere een wifi-verbinding voor maximaal zeven toestellen. Het multifunctioneel hogeresolutiescherm van 12,3 duim biedt diverse instelbare lay-outs om navigatie-, entertainment-, verkeers- en voertuiginformatie weer te geven en wordt bediend via een aanraakgevoelige draaiknop op het stuur. Nieuw is ook een 10,8 duim head-up display met de grootste weergave in zijn segment. Lees verder onder de fotoDe 'home-to-car'-functies zijn compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa-toestellen en bieden tal van mogelijkheden zoals het versturen van je volgende bestemming naar het navigatiesysteem door gewoon tegen je smartphone te praten. Dat bespaart tijd bij het invoeren van je bestemming. Dankzij de smartphone-app Nissan Connect Services kan je ook bepaalde functies van de auto vanop afstand bedienen, denk aan de claxon, lichten of vergrendeling/ontgrendeling van de deuren. In de Qashqai zit je hoger dan in een sedan of hatchback en heb je een beter overzicht over het verkeer, mede dankzij de dunnere voorstijlen en het feit dat de buitenspiegels op de deuren en niet langer op de A-stijlen zijn gemonteerd. Door de grotere openingshoek van de deuren, tot 85 graden, verloopt het in- en uitstappen vooral achteraan veel vlotter. De derde generatie Qashqai is enkel nog verkrijgbaar met een 1.3 liter benzinemotor (140 of 158 pk) met mild hybrid- technologie en 12 voltbatterij, in combinatie met een handgeschakelde 6-bak of Xtronic transmissie. Vierwielaandrijving is enkel verkrijgbaar op de krachtigste versie. Vanaf volgend jaar is de Qashqai ook leverbaar met zogenaamde e-Power aandrijving, een exclusiviteit van Nissan en cruciaal onderdeel van de Intelligent Mobility-strategie van het merk. Het e-Power-systeem bestaat uit een combinatie van een 154 pk sterke benzinemotor en 104 kW sterke elektromotor die de wielen aandrijft. De stroom voor de elektromotor wordt opgewekt door de benzinemotor. E-Power garandeert hetzelfde rijgevoel als een full electric maar voorkomt dat je tijd verliest aan een laadpaal of onderweg zonder stroom valt. In feite komt het erop neer dat je stroom tankt aan een benzinepomp. Het nadeel van het systeem is dat de Qashqai e-Power schadelijke CO2 uitstoot en dus niet in aanmerking komt voor 100 procent fiscale aftrek of andere voordelen waarvan volledig elektrische auto's wel kunnen genieten. De nieuwe Qashqai is de eerste Nissan op het CMF-C platform van de Alliantie en maakt gebruik van lichte materialen en geavanceerde pers- en lastechnieken. Die beperken het gewicht en verhogen de stijfheid van de carrosserie en zorgen, in combinatie met een opgewaardeerde ophanging, voor een comfortabel en veilig rijgedrag. De nieuwkomer beschikt immers over de nieuwste generatie van het ProPILOT-rijhulpsysteem dat de navigatiegegevens kan/zal gebruiken om de snelheid aan te passen bij het naderen van een scherpe bocht of afrit en rijstrookwissels kan/zal voorkomen wanneer er een voertuig in de dode hoek rijdt. Voor relevante cijfergegevens over het verbruik is het wachten op de resultaten van een roadtest over meerdere dagen.De eerste kennismaking met de derde generatie Qashqai heeft een overtuigende indruk nagelaten. De nieuwkomer is in alle opzichten een nummer groter dan zijn voorganger, biedt binnenin veel ruimte, is rijkelijk uitgerust en vakkundig afgewerkt. Met een instapprijs van 28.500 euro is hij geen prijsbreker maar wel een eyecatcher die over de nodige troeven beschikt om opnieuw een kaskraker te worden. In die zin kan hij bijdragen aan een heropleving van de Nissan-verkoop, na enkele tegenvallende jaren. De terugloop is het gevolg van een ingrijpende strategiewissel die er heeft toe geleid dat een verhoging van de winstmarge voortaan voorrang krijgt op een verhoging van de omzet. Gedaan dus met de spectaculaire kortingen, in de plaats biedt de nieuwe Qashqai meer value for money.