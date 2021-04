In februari toonde Nissan de derde generatie van zijn succesvolle Qashqai. Deze nieuweling oogt een stuk strakker, krijgt een nieuw platform en de eerste exemplaren komen er deze zomer aan.

Onder de motorkap van de Nissan voorziet de Japanse constructeur geen diesels. In een eerste fase komen er twee 1,3 liter grote mild-hybride turbomotoren op benzine. De basisversie levert 138 pk en 240 Nm en wordt geleverd met een manuele zesversnellingsbak. Dit instapmodel met Visia-afwerkingsniveau kost 28.500 euro.

Er is ook een krachtigere versie op basis van dezelfde motor met 156 pk en die over 270 Nm aan trekkracht beschikt. Deze variante is beschikbaar vanaf het Accenta-uitrustingsniveau en kost minstens 32.300 euro.

De mild-hybride technologie zorgt voor een beperkte (elektrische) aandrijfkracht bij het vertrekken en het versnellen. Op die manier wordt de verbrandingsmotor ontzien en daalt het verbruik. Dit systeem werkt met een spanning van 12 Volt zodat de technologie nauwelijks voor extra gewicht zorgt.

Wie wil, kan de Qashqai ook met een Xtronic automatische versnellingsbak bestellen. Die is enkel beschikbaar met de meest krachtige motor en kost 34.100 euro. De vierwielaangedreven Qashqai komt altijd met automaat en kost 38.100 euro. De elektrisch aangedreven e-Power versie wordt later aan het gamma toegevoegd.

Onder de motorkap van de Nissan voorziet de Japanse constructeur geen diesels. In een eerste fase komen er twee 1,3 liter grote mild-hybride turbomotoren op benzine. De basisversie levert 138 pk en 240 Nm en wordt geleverd met een manuele zesversnellingsbak. Dit instapmodel met Visia-afwerkingsniveau kost 28.500 euro.Er is ook een krachtigere versie op basis van dezelfde motor met 156 pk en die over 270 Nm aan trekkracht beschikt. Deze variante is beschikbaar vanaf het Accenta-uitrustingsniveau en kost minstens 32.300 euro.De mild-hybride technologie zorgt voor een beperkte (elektrische) aandrijfkracht bij het vertrekken en het versnellen. Op die manier wordt de verbrandingsmotor ontzien en daalt het verbruik. Dit systeem werkt met een spanning van 12 Volt zodat de technologie nauwelijks voor extra gewicht zorgt. Wie wil, kan de Qashqai ook met een Xtronic automatische versnellingsbak bestellen. Die is enkel beschikbaar met de meest krachtige motor en kost 34.100 euro. De vierwielaangedreven Qashqai komt altijd met automaat en kost 38.100 euro. De elektrisch aangedreven e-Power versie wordt later aan het gamma toegevoegd.