Nieuwe Porsche Panamera op komst

Eind november stelt Porsche de nieuwe generatie van de Panamera voor die een nieuwe hybride topversie krijgt.

Ook Porsche heeft de elektrificatie ingezet met de Taycan en nog andere EV’s die weldra worden gelanceerd. Intussen mag ook het klassieke gamma niet vergeten worden, dat nog altijd goed is voor een belangrijk deel van de verkoop van het Duitse sportwagenmerk uit Stuttgart.

Zo was de Panamera aan een opfrisbeurt toe. Het testprogramma van de derde generatie van de sportieve en exclusieve berline is intussen afgelopen zodat de voorstelling in het verschiet ligt. De onthulling van de nieuwe Panamera gebeurt op 24 november tijdens het Icons of Porsche-festival in Dubai.

PHEV-topversie

Naast enkele uiterlijke retouches en extra uitrusting, zal de aandacht vooral uitgaan naar de aandrijftechnologie van de vernieuwde Panamera. Porsche kondigt belangrijke vernieuwingen aan voor de plug-inbybride versies die zeer populair zijn bij de klanten van dit model. Er zijn vier varianten voorzien met een nieuwe krachtige topversie.

Deze PHEV’s krijgen allemaal een potentere elektromotor die geïntegreerd is in de nieuwe PDK-automaat met dubbele koppeling, terwijl de benzinemotoren al voldoen aan de nieuwe Euro 7 emissienormen. Daarnaast levert de batterij van 25,9 kWh een groter elektrisch rijbereik en verloopt opladen aan 11 kW AC weer een stuk sneller.

Ook het rijcomfort wordt weer naar een hoger niveau getild met onder meer een actieve schokdempersturing. Alle details volgens na de presentatie op 24 november in Dubai.