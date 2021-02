Porsche lanceert de nieuwe generatie van de 911 GT3, nog altijd een 'old school' straatracer met een atmosferische motor, ijzersterke prestaties en extreme rijsensaties.

Van elke generatie van de iconische 911 brengt Porsche traditioneel met mondjesmaat de verschillende varianten op de markt. Na de Carrera (S) en de Turbo (S) is het nu de beurt aan de hypersportieve en compromisloze GT3. Die staat bij gefortuneerde Porschisten met een voorliefde voor circuitrijden gegarandeerd bovenaan het verlanglijstje.

Deze versie is namelijk afgeleid van de GT3-racewagens en de meest extreme uitvoering waarmee je de openbare weg op mag. Correctie: in afwachting van de GT3 RS, waar het nog minstens een jaar op wachten is.

De nieuwe Porsche 911 GT3 wordt aangedreven door een 510 pk en 470 Nm sterke 4,0 liter zescilinderboxermotor, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of indien gewenst aan een PDK-automaat. De coupé zet 1.418 kilogram op de weegschaal en spurt in slechts 3,4 seconden van stilstand tot 100 km/u. De topsnelheid ligt op 320 km/h, wat zelfs sneller is dan de vorige GT3 RS.

Nog geen 'hedendaagse' hulptechnologie, zoals turbo's of hybride ondersteuning, voor deze 'zuivere' 911 GT3 die wel een verder verfijnde stroomlijn kreeg met een specifieke 'zwanenhals'-achtervleugel en een diffusor om meer neerwaartse druk te leveren zonder extra luchtweerstand te veroorzaken.

De 911 GT3 zette een recordtijd neer op de Nürburgring © GF

Dat het plaatje 100% klopt demonstreerde Porsche op de Nordschleife van de Nürburgring, traditioneel het ijkpunt voor alle sportwagens van het Duitse sportwagenmerk. Daar vestigde testrijder Lars Kern aan het stuur van de 911 GT3 een nieuw record door voor het eerst met een productiemodel aangedreven door een atmosferische motor onder de zeven minuten te blijven voor één rondje. Het gaat dus oerendhard aan boord van deze 911 GT3.

Noteer verder nog dat de 911 GT3 intensief gebruik maakt van lichte materialen voor het koetswerk, de uitlaat en de ruiten, kan rekenen op een geoptimaliseerde reminstallatie en beschikt over een aangepast display voor circuitrijden.

Voor wie het zou interesseren: het gemiddelde verbruik bedraagt 13,3 l/100 km. De Porsche 911 GT3 verandert van eigenaar voor 171.553,80 euro en is er vanaf mei.

Van elke generatie van de iconische 911 brengt Porsche traditioneel met mondjesmaat de verschillende varianten op de markt. Na de Carrera (S) en de Turbo (S) is het nu de beurt aan de hypersportieve en compromisloze GT3. Die staat bij gefortuneerde Porschisten met een voorliefde voor circuitrijden gegarandeerd bovenaan het verlanglijstje. Deze versie is namelijk afgeleid van de GT3-racewagens en de meest extreme uitvoering waarmee je de openbare weg op mag. Correctie: in afwachting van de GT3 RS, waar het nog minstens een jaar op wachten is.De nieuwe Porsche 911 GT3 wordt aangedreven door een 510 pk en 470 Nm sterke 4,0 liter zescilinderboxermotor, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of indien gewenst aan een PDK-automaat. De coupé zet 1.418 kilogram op de weegschaal en spurt in slechts 3,4 seconden van stilstand tot 100 km/u. De topsnelheid ligt op 320 km/h, wat zelfs sneller is dan de vorige GT3 RS. Nog geen 'hedendaagse' hulptechnologie, zoals turbo's of hybride ondersteuning, voor deze 'zuivere' 911 GT3 die wel een verder verfijnde stroomlijn kreeg met een specifieke 'zwanenhals'-achtervleugel en een diffusor om meer neerwaartse druk te leveren zonder extra luchtweerstand te veroorzaken.Dat het plaatje 100% klopt demonstreerde Porsche op de Nordschleife van de Nürburgring, traditioneel het ijkpunt voor alle sportwagens van het Duitse sportwagenmerk. Daar vestigde testrijder Lars Kern aan het stuur van de 911 GT3 een nieuw record door voor het eerst met een productiemodel aangedreven door een atmosferische motor onder de zeven minuten te blijven voor één rondje. Het gaat dus oerendhard aan boord van deze 911 GT3.Noteer verder nog dat de 911 GT3 intensief gebruik maakt van lichte materialen voor het koetswerk, de uitlaat en de ruiten, kan rekenen op een geoptimaliseerde reminstallatie en beschikt over een aangepast display voor circuitrijden. Voor wie het zou interesseren: het gemiddelde verbruik bedraagt 13,3 l/100 km. De Porsche 911 GT3 verandert van eigenaar voor 171.553,80 euro en is er vanaf mei.